شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والعودة للانعقاد 7 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم، على أن تعقد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 7 مايو القادم.

جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، وذلك فى إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي، والمقدم من النائب سالم العكش.

واستعرض النائب سالم العكش طلب المناقشة العامة، موضحا أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها الماء، فيجب الحفاظ عليه، فلا قيمة للحياة بدون الماء، ويقول سبحانه وتعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي ) وفي ظل أن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من 110 مليون نسمة إلا أننا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.

أضاف العكش أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن 80% من الموارد المالية ويجب العمل على ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لأن الري بالغمر يؤدي إلى فقد أكثر من 10% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.

وطالب "سالم" بضرورة اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائى منها العمل على توعية الناس، حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها وتحلية مياه البحر وإعادة معالجة مياه الصرف.