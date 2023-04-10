شكرا لقرائتكم خبر عن تربط الخط الأول بالثانى.. شاهد محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتقع المحطة بمدينة 6 أكتوبر، وتعد نقطة الربط بين الخط الثانى (أكتوبر /الأقصر / أسوان)، والخط الأول العين السخنة / مطروح، وستكون محطة تبادلية بين الخطين الأول والثانى، وسيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى.
ومنظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.