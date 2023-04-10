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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي تعلن نتائج فعاليات الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وتضمنت فعاليات الدورة الرمضانية منافسات في "تنس الطاولة، الشطرنح، كرة القدم الخماسية" بجانب تقديم العديد من المحاضرات التي ساهمت في تنمية الوعي ومنها محاضرة حول التعاون وروح التسامح ومحاربة الأفكار المغلوطة والمُتطرفة، ومحاضرة حول القضية السكانية وبناء المجتمع، واختتمت الفعاليات بعرض مجموعة من مواهب الطلاب والذي قدمها فريق الإنشاد وإحياء التراث الديني بجامعة أسيوط.
وجاءت نتائج تنس الطاولة "بنين" كالتالي: فاز الطالب محمد أيمن بجامعة سوهاج بالمركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب الطالب محمد مؤمن بجامعة مدينة السادات، والمركز الثالث حصل عليه الطالب حسين أيمن بجامعة الزقازيق.
بينما جاءت نتائج تنس الطاولة " بنات" كالتالي: حصلت الطالبة بسملة إبراهيم بجامعة قناة السويس على المركز الأول، وفازت بالمركز الثاني الطالبة الشيماء محمد بجامعة جنوب الوادى، وجاء المركز الثالث من نصيب الطالبة سيمون فادي بجامعة المنيا.
وجاءت نتائج الشطرنج "بنين" كالتالي: حصل الطالب اسامة محمد بجامعة عين شمس على المركز الأول، وجاء الطالب فيلوباتير سمير بجامعة المنيا في المركز الثاني، وحصل الطالب ميخائيل صفوت بجامعة سوهاج على المركز الثالث، بينما جاءت نتائج الشطرنج "بنات" كالتالي: حصلت على المركز الأول الطالبة آلاء شوقي بجامعة المنيا، وفازت الطالبة إسراء مصطفى بجامعة حلوان في المركز الثاني، ثم حصلت الطالبة هميس كمال بجامعة سوهاج في المركز الثالث.
وجاءت نتيجة كرة القدم الخماسي كالتالي: حصل فريق التعليم العالي على المركز الأول وتضمن الفريق كل من "محمد أكرم - أحمد محمد - مينا مدحت - شريف حسين - أحمد حمدى - علاء محمد"، وحصلت جامعة سوهاج على المركز الثاني وتكون الفريق من "محمود عبدالعال، محمد عمر، أحمد أيمن، عبدالرحمن رشدى، جاسم جمال، أحمد محمد"، وكان المركز الثالث مناصفة بين جامعة قناة السويس والذى تكون الفريق من "محمد أحمد، محمد ناصر، كريم عبور، عمر أحمد، محمد صبرى، محمد إبراهيم"، وجامعة حلوان والذي تكون الفريق من "يحيى مصطفى، وليد سمير، نادر حسين، أحمد محمد، عبدالعظيم محمد، ساجد وائل".
وحصل على أفضل هداف الدورة الرمضانية الطالب ساجد وائل من جامعة حلوان، وحصل على أفضل حارس مرمى الطالب مينا مدحت من التعليم العالي.
التعليم العالي تعلن نتائج فعاليات الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد (1)
التعليم العالي تعلن نتائج فعاليات الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد (2)
التعليم العالي تعلن نتائج فعاليات الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد (3)
التعليم العالي تعلن نتائج فعاليات الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد (4)