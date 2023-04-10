شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يشهد بروتوكول تعاون لإطلاق المنصة الإلكترونية لترصد مضادات الميكروبات والان مع تفاصيل الخبر
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا البروتوكول، يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، وتحقيق رؤية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وإسهامًا في الحد من المشكلة العالمية الناتجة عن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، تحقيقًا للرعاية الصيدلية الشاملة لجميع المواطنين، بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر.
وأضاف «عبدالغفار» أنه بموجب البروتوكول يتعاون الجانبان في عمل دراسات وتقديم استشارات متعلقة باقتصاديات الصحة والدواء في مجالات ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وكذلك التعاون في إنشاء برنامج أو منصة لإدخال البيانات من المستشفيات المشتركة في الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، وتحليلها وإصدار تقارير بصددها.