شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام الشروق: مسلسلات المتحدة 2023 استعادت دور مصر الريادى فى إنتاج الدراما والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الدكتورة سهير صالح فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الشركة المتحدة استطاعت استعادة إنتاج المسلسلات التاريخية والدينية التى افتقدها الجمهور لسنوات طويلة والتى كانت أساس شهر رمضان سابقا، مشيدة بجهود المتحدة باستعادة إنتاج هذا النوع من الدراما فضلًا عن إنتاج الداما الوطنية وأهميتها فى تعزيز الوعى لدى الجمهور والشباب وأصبحت تحقق أعلى نسب مشاهدة على منصات التواصل كونها رسالة لتصحيح الصورة الإيجابية عن أبطال القوات المسلحة ودورهم فى مواجهة الإرهاب.
وتابعت الدكتورة سهير صالح فى تصريحاتها، أن الشركة المتحدة تمكنت من استعادة الهوية والبريق والريادة على مستوى المنطقة العربية فى إنتاج الدراما، مطالبة بمزيد من الإنتاج على مدار الفترة المقبلة وتقديم أعمال درامية على مدار العام وعدم الاكتفاء بشهر رمضان فقط.