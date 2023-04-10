شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام الشروق: مسلسلات المتحدة 2023 استعادت دور مصر الريادى فى إنتاج الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة سهير صالح عميد أكاديمية الإعلام بالشروق، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت طفرة كبيرة هذا العام فى التنوع فى الإنتاج الدرامى لمسلسلات رمضان 2023 وفق خطة جيدة وتنوع كبير قى قوالب الدراما المقدمة للجمهور.

وأضافت الدكتورة سهير صالح فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الشركة المتحدة استطاعت استعادة إنتاج المسلسلات التاريخية والدينية التى افتقدها الجمهور لسنوات طويلة والتى كانت أساس شهر رمضان سابقا، مشيدة بجهود المتحدة باستعادة إنتاج هذا النوع من الدراما فضلًا عن إنتاج الداما الوطنية وأهميتها فى تعزيز الوعى لدى الجمهور والشباب وأصبحت تحقق أعلى نسب مشاهدة على منصات التواصل كونها رسالة لتصحيح الصورة الإيجابية عن أبطال القوات المسلحة ودورهم فى مواجهة الإرهاب.

وتابعت الدكتورة سهير صالح فى تصريحاتها، أن الشركة المتحدة تمكنت من استعادة الهوية والبريق والريادة على مستوى المنطقة العربية فى إنتاج الدراما، مطالبة بمزيد من الإنتاج على مدار الفترة المقبلة وتقديم أعمال درامية على مدار العام وعدم الاكتفاء بشهر رمضان فقط.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة.