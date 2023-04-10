شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وتؤكد: أخر موعد11 إبريل
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، مُوضحةً أن أخر موعد لقيام مؤسسات المجتمع الأهلي (سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو منظمات أجنبية غير حكومية، والكيانات التي تمارس العمل الأهلي) لتقديم مستندات توفيق الأوضاع الخاصة بها، هو يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، دون وجود أي نية لمد تلك الفترة مرة أخرى، مُشيرةً إلى التزام الوزارة بتقديم كافة التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدني، لتقديم مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقياً أو إلكترونياً قبل انتهاء المدة المقررة، مُهيبةً بالجمعيات الأهلية سرعة توفيق أوضاعها قبل المدة المحددة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الكيانات المخالفة ورفعها للجهات القضائية لاتخاذ اللازم نحوها وفقاً لأحكام القانون.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تناول من خلاله بالمعلومات والمؤشرات "الشعاب المرجانية"، مشيراً إلى أهميتها الكبيرة للبشرية عموماً وللنظام البيئي البحري بشكل خاص، حيث تعد موطنًا لـ 25% من الأحياء البحرية رغم أنها لا تغطي سوى 2% من قاع المحيطات أو ربما أقل، كما ينتفع بها ملايين الأشخاص حول العالم من العاملين بالسواحل وبصيد الأسماك وقطاع السياحة، مضيفاً أنها في الوقت الراهن تواجه هذه الشعاب المرجانية العديد من الظروف الضاغطة، التي تُشكِّل تهديدًا وجوديًّا لها، وفي مقدمتها ارتفاع درجة حرارة الأرض الناتج عن تغير المناخ، للحد الذي أضحت معه نصف الشعاب المرجانية حول العالم مهددة بحلول عام 2035، في حال لم يتم احتواء التأثيرات الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ.
الصحة: توفير أحدث جهاز بالعالم للكشف عن سرطان الجلد بمستشفى الحوض المرصود
تفتح أبواب استاد القاهرة في الخامسة مساء اليوم الإثنين لإستضافة الجماهير في مباراة نهائي كأس مصر التي تجمع الأهلي و بيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم.
اقتحم مئات المُستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى التى واصلت فرض إجراءات مُشددة وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد فى خامس أيام عيد "الفصح اليهودى".