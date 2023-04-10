شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، مُوضحةً أن أخر موعد لقيام مؤسسات المجتمع الأهلي (سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو منظمات أجنبية غير حكومية، والكيانات التي تمارس العمل الأهلي) لتقديم مستندات توفيق الأوضاع الخاصة بها، هو يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، دون وجود أي نية لمد تلك الفترة مرة أخرى، مُشيرةً إلى التزام الوزارة بتقديم كافة التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدني، لتقديم مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقياً أو إلكترونياً قبل انتهاء المدة المقررة، مُهيبةً بالجمعيات الأهلية سرعة توفيق أوضاعها قبل المدة المحددة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الكيانات المخالفة ورفعها للجهات القضائية لاتخاذ اللازم نحوها وفقاً لأحكام القانون. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء ربيعية بنكهة الشتاء، حيث من المتوقع اليوم حدوق انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويرجع ذلك إلى تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس. الأرصاد: أجواء ربيعية لتأثر البلاد بمنخفض جوى والعظمى بالقاهرة 26 درجة أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تناول من خلاله بالمعلومات والمؤشرات "الشعاب المرجانية"، مشيراً إلى أهميتها الكبيرة للبشرية عموماً وللنظام البيئي البحري بشكل خاص، حيث تعد موطنًا لـ 25% من الأحياء البحرية رغم أنها لا تغطي سوى 2% من قاع المحيطات أو ربما أقل، كما ينتفع بها ملايين الأشخاص حول العالم من العاملين بالسواحل وبصيد الأسماك وقطاع السياحة، مضيفاً أنها في الوقت الراهن تواجه هذه الشعاب المرجانية العديد من الظروف الضاغطة، التي تُشكِّل تهديدًا وجوديًّا لها، وفي مقدمتها ارتفاع درجة حرارة الأرض الناتج عن تغير المناخ، للحد الذي أضحت معه نصف الشعاب المرجانية حول العالم مهددة بحلول عام 2035، في حال لم يتم احتواء التأثيرات الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ. زار المهندس كامل الوزير - وزير النقل، مساء أمس، الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بمدينة نصر والتابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل، وذلك للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة والعاملين والعاملين بشركة السوبرجيت وتناول وجبة الإفطار معهم. بدأت الإدارات والمديريات التعليمية إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية على أن تبدأ الامتحانات بداية من 6 مايو المقبل، كما حددت الإدارات التعليمية مواعيد الامتحانات العملية والمستوى الرفيع للطلاب، كما وجهت المديريات التعليمية الطلاب بمتابعة جداول الامتحانات، وإعلانها من قبل المدارس على صفحاتها وأيضا وضعها فى أماكن ظاهرة بالمدرسة. إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وزير النقل: نسابق الزمن لإطلاق الأسطول التجارى المصرى لخدمة تجارة مصر الخارجية معلومات الوزراء: البحر الأحمر يحتضن أحد أطول تجمعات الشعاب المرجانية بالعالم

الحكومة تنفى مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وتؤكد: أخر موعد11 إبريل

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