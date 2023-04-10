شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الإفراج عن 210 آلاف طن أعلاف بـ97 مليون دولار خلال 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية .

وأضاف "القصير" أنه خلال خلال الفترة من 31/3/2023 حتى 6/4/2023 تم الإفراج عن 210 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 97 مليون دولار، بزيادة 50 ألف طن عن الأسبوع الماضي.

وتابع: الإفراج شمل 162 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار، وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 35 مليون دولار، وأيضا إضافات اعلاف بحوالي 3 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 6 أبريل 2023) بحوالى 3.756 مليون طن منهم 2.702مليون طن ذرة ، 1.054 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.850 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.