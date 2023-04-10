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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف التحاليل الطبية اللازمة للأم أثناء فترة الحمل لمنع نقل أى مرض للجنين والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزارة الصحة والسكان إن التحاليل اللازمة للأم بفترة الحمل لمنع انتقال العدوى للجنين) تتمثل فى :-
- تحليل بكتيريا الزهري
- تحليل فيروس الالتهاب الكبدي ب (HBV)
- تحليل فيروس نقص المناعة البشري (HIV)
أكد الدكتور فوزى فتحى المدير التنفيذي لمبادرة صحة الأم والجنين، أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا للإحالة لفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.