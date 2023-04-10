شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس بإعلام القاهرة تشيد بمسلسلات المتحدة الـ15 حلقة: إيجابية للفن والجمهور والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الدكتورة جيهان عبد الحميد فى تصريحات لـ" الخليج 365 " أن مسلسلات ال 15 حلقة إيجابية للفن والجمهور حيث أنها تفيد الفن بشكل عام نظرًا لتنوع الموضوعات والرؤى الإخراجية وإشراك الكثير من الفنانين فى العمل مما يحدث تطور فى الحركة الفنية ، بالإضافة إلى أن هذا النوع من الدراما ايجابى للجمهور كونه يمثل تجتب المط والحشو الزيادة والتطويل فى الدراما.
وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة.