شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 وجهات سياحية فى أفريقيا 2023.. بينها مصر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الله لبلدان القارة الأفريقية جاذبية خاصة، وأصبحت مناطقها من أشهر المعالم السياحية، يقصدها ملايين الزوار سنويا من خارج وداخل القارة، وتعج القارة السمراء بالعديد من المدن الساحرة، ونرصد هنا أبرز 5 وجهات سياحية فى عام 2023.

مصر

رشح موقع "ترافل أوف باث" الأمريكي المتخصص في السياحة والسفر، مصر ضمن قائمة أفضل 7 وجهات سياحية في أفريقيا ويدعو لزيارتها، مشيرًا إلى أن مصر تشهد قفزة في أعداد الوافدين من السياح بنسبة تقارب الـ 50% خلال 2023 وتقترب من ذروة التوافد السياحي الأكبر على الإطلاق الذي شهدته في عام 2019. وأكد التقرير أن القوة السياحية في مصر ستشهد قفزة في أعداد الوافدين بنسبة 46% في عام 2023 إلى ما يقرب من 11.6 مليون، مقتربة من ذروتها على الإطلاق عند 13.02 مليون في عام 2019.



مصر

زنجبار تنزانيا

زنجبار هي واحدة من أجمل الجزر في تنزانيا بإفريقيا، يمكنك الوصول إليها عن طريق الجو أو البر أو ركوب طائرة لدى إحدى شركات الطيران. بحسب موقع tripadvisor. ومن بين المزايا التي تتمتع بها زنجبار العديد من المنتزهات الوطنية حيث يُمكنك هناك رؤية الأنواع الغريبة من طائر السكرتير وتنين كومودو.من ناحية أخرى تمتلك نجبار مجموعة من الشواطئ الساحرة التي تتكون منها الجزيرة بما في ذلك " Bwenjuu" التي تضم منتجعًا رائعًا يحتوي على مبني على جدران زجاجية يُمكنك من خلالها مشاهدة مناظر خلابة للأماكن المختلفة.

كيب تاون جنوب أفريقيا

تتلألأ مدينة كيب تاون في أقصى جنوب القارة الأفريقية وتعتبر عاصمة جنوب أفريقيا من أجمل الوجهات السياحة، وتتميز كيب تاون بموقع جغرافي رائع، بين الطبيعة الجبلية والساحلية الخلابة. ويتمتع السائحون فيها بالإطلالات البانورامية الخيالية، على أجزاء المدينة المُمتدة على الساحل الأطلسي، والساحات الخضراء النضرة، والشواطئ الرملية الساحرة، كما يمكن للسياح زيارة جزيرة روبين، والتي هي عبارة عن السجن الذي حجز فيه نيلسون مانديلا طوال 27 عامًا.



كيبتاون جنوب افريقيا

الحمامات فى تونس

مدينة الحمامات فى تونس، يستمتع السياح فيها بحمام الشمس و وتناول الطعام في الهواء الطلق والسهر في صالات الديسكو، وتقع في شبه جزيرة الرأس الطيب الخصبة، على بعد حوالى 40 ميلاً من جنوب تونس، وهي عبارة عن منتجع يطل على الخليج وتحيط بالتلال الخضراء وبساتين أشجار الليمون. ويجلب الصيف معه العديد من المهرجانات التي تنتشر في جميع أرجائها وتصاحبها مجموعة كبيرة من العروض الموسيقية والمسرحية.



الحمامات فى تونس

موريشيوس الاستوائية

تقع جزيرة موريشيوس الاستوائية في جنوب المحيط الهندي داخل مدغشقر، وهي واحدة من أفضل الوجهات السياحية في أفريقيا حيث يأتي إليها العديد من الزوار من كل مكان وتشتهر الجزيرة بأنها مكان مثالي لقضاء شهر عسل مميز. وهناك العديد من الأنشطة التي يُمكن القيام بها وإحداها زيارة أفضل الشواطئ وممارسة الغوص حيث ترى أنواع كثيرة من الأسماك الجميلة.