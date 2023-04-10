شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير أحدث جهاز بالعالم للكشف عن سرطان الجلد بمستشفى الحوض المرصود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن وحدة تشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الاصطناعى الأولى فى مصر موجودة بمستسفى الحوض المرصود.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الوحدة بها أحدث جهاز فى العالم لتصوير الجلد للكشف المبكر عن سرطان الجلد كما يقوم بتشخيص مشاكل سقوط الشعر وقياس شدة مرضية الصدفية واستخدامات أخرى متعددة ومتنوعة، مشيرًا أن الوحدة تُعد الأولى في مصر لتشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الصناعي.

وقالت إنه من المقرر إجراء الكشف عن بُعد للأمراض الجلدية والتناسلية وربطه بكل محافظات الجمهورية، وستكون مستشفى القاهرة للجلدية والتناسلية المركز الرئيسي، كما سيتم تنظيم العمل بالمستشفى من خلال ميكنة شباك التذاكر وملفات المرضى.

جدير بالذكر، أن المستشفى تأسست عام 1903 وتضم 69 عيادة ومعملين تشمل العيادات الخارجية والليزر والعلاج الضوئي، وقاعة محاضرات كبرى، بالإضافة إلى وحدة التصوير الوحيدة في مصر التى تعمل بالذكاء الاصطناعي ووحدة جراحات الجلد ووحدة التشخيص عن بُعد.