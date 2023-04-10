شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تعديل مواصفات امتحانات ذوى الإعاقة البصرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعديل امتحانات ذوي الإعاقة البصرية لتكون موضوعية بنسبة 85% والأسئلة المقالية بـ15%.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لمدارس التربية البصرية (مدارس النور للمكفوفين وضعاف البصر)،فيبلغ عددها بمرحلة رياض الأطفال 1 مدرسة، وبالمرحلة الابتدائية 33 مدرسة، وبالمرحلة الإعدادية 33 مدرسة، وبالمرحلة الثانوية 33 مدرسة، تضم 3925 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تطوير المحتوى الدراسي لهذه المدارس، لتشتمل على بعض الأنشطة التعليمية والمعالجات بما يتلاءم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم، وتصميم البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الجوانب الأدائية لهم وإظهار مواهبهم وقدراتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم بما لا يخل بنواتج التعلم".

وبدأت كنترولات الثانوية العامة 2023، تلقى طلبات الراغبين في العمل استعدادا للامتحانات، حيث يستمر قبول طلبات الأعضاء الجدد اليوم وغدا الاثنين، على أن يتم عقد مقابلات للمرشحين لاختيار أفضل العناصر المتقدمه، وتشمل القطاعات المتاح التقديم عليها قطاع القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة وقطاعات أخرى.

وأكدت لجان النظام والمراقبة أن المستندات المطلوبة، عبارة في صورة بطاقة الرقم القومي وكذلك الكود للمعلم والاداري، وصورة شخصية ضوئية حديثة وصحيفة أحوال من واقع ملف الخدمة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.