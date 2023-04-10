شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ خالد الجمل يكشف أهم رسائل مسلسل رسالة الإمام فى الحلقة الثامنة عشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامى والخطيب بالأوقاف، إن الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "رسائل الإمام"، شهدت عدة رسائل يمكن تلخيصها فيما يلى:

1- الرسالة: "إذا كثرت الأمور فابدأ بأهمها"

- الخلاصة: (المسلم يرتب أولوياته دائما فالعشوائية ليست من الدين).

2- الرسالة: الشافعى يقول "كل ما أطلبه من الله أن يطول العمر حتي أكتب وأن يطول الزمان بما نكتب".

الخلاصة: (الفقه الإسلامي تم تدوينه بعناية شديدة استمرت ووصلت لنا بالتدوين والحفظ) .

3- الرسالة: "تلاميذ الشافعي يطالبونه بتدوين ما ألفه في العراق [الكتاب البغدادي] في مصر ليكون دليلا فقهيا لهم فيرفض ويقول " في مصر .. أعيد النظر فيه".

الخلاصة: (الفقه يتغير بتغير المكان والزمان فما صلح لبلد ما قد لايصلح لبلد آخر).

4- الرسالة: "الشافعي يشهد عقد زواج في حضور ولي العروس وشهود عدول فيوقف العقد ويسأل :"هل استأذنتم العروس أولا؟".

الخلاصة: (الإسلام يحترم رأي المرأة في كل شؤونها شأنها شأن الرجال تماما).