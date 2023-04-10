شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: افتتاح محور عمرو بن العاص أمام حركة المرور يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن موعد افتتاح محور عمرو بن العاص الجديد، والذى ينفذه الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مشيرا أنه يجرى حاليا استكمال أعمال المشروع بمعدلات تنفيذ عالية، وسيتم تشغيله أمام حركة المرور يوليو القادم ليكون ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الأهمية التى يمثلها محور عمرو بن العاص فى الربط بين القوس الشمالي والجنوبي للطريق الدائري مما يحقق انسيابية في الحركة المرورية بالعديد من القطاعات التي تعاني من التكدسات المرورية بإقليم القاهرة الكبرى إلى جانب دعم الحركة وتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وذلك في ضوء الاهتمام بشبكات الطرق وتطويرها كى تتناسب مع الكثافات الموجودة ببعض قطاعات المحافظة.

وأوضح أن المحور ينفذ بطول 4.3 كم وعرض 12 حارة مرورية شاملا كوبرى علوى بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، حيث يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكارى)، ويتقاطع مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

وأشار إلى أن قطاع الطرق بالمحافظة يشهد طفرة حقيقية سواء بالطرق الرئيسية أو الفرعية، وذلك بهدف التيسير على سكان المحافظة، مؤكدًا مواصلة الجهود المبذولة لدفع العمل بالمشروعات الجارية وتذليل أي عقبات.