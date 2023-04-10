شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل العربية تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت منظمة العمل العربية، واستنكرت بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية، المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في باحاته واعتقال عدد من المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكناً أمناَ في أيام شهر رمضان المبارك، وتعتبر هذا التصعيد الخطير والاعتداء على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة استفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم، ويتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، كما يعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت منظمة العمل العربية على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً، كما طالب منظمة العمل العربية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه التحركات الممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وضمان عدم تقويض الجهود، وإحلال السلام الإقليمي والعالمي.

كما أكدت منظمة العمل العربية مجدداً على موقفها الثابت ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.