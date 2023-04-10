شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يوجه بعدم تحميل هيئة التدريس والعاملين أى أعباء جديدة فى الخدمات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع عدد من قيادات الجامعة لمراجعة ومناقشة ملف الخدمات والرعاية الطبية المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بصحة العاملين بها وتقديم خدمات طبية لائقة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات بجامعة القاهرة، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني لرئيس جامعة القاهرة، والمهندس أحمد ترك أمين عام جامعة القاهرة، وعدد من قيادات الجامعة.

وناقش الاجتماع، العديد من الموضوعات الخاصة بالخدمات الطبية المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، منها التغلب على المشكلات الطارئة نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة، وإيجاد حلول لتحسين الخدمة الصحيةوصرف الأدوية، وتطوير أسلوب أدائها، وتعظيم موارد صندوق الرعاية الطبية وترشيد نفقاته وتحسين خدماته.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على حوكمة المنظومة الطبية المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها بهدف تقديمخدمات طبية متميزة، وتوفير أوجه الرعاية الصحية المختلفة لهم على الوجه الأكمل، وتقديم الدعم غير المحدود ومساندتهم في العلاج والحصول على خدمات طبية مميزة دون تهاون في تقديم الخدمة العلاجية.

‏وأكد رئيس جامعة القاهرة، اتخاذ الجامعة إجراءات عاجلة بالتنسيق مع الجهة الموردة لتغيير صيدليات صرف الأدوية من خلال عدة منافذ، مشددًا على حرص الجامعة على اتخاذ كل الإجراءات التي تحقق مصلحة أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بعدم تحميل أعضاء هيئة التدريس والعاملين أية أعباء جديدة مراعاة للظروف المعيشية الحالية ورفع المعاناةعنهم، وتقديم كافة التسهيلات لهم والتيسير عليهم في تلقي الخدمات الطبية والعلاجية، وحل أي عقبات قد تواجههم في الحصول على تلكالخدمات، وإجراء المتابعة والرقابة وتقييم الأداء باستمرار، بما يساهم في تقديم الرعاية الطبية اللائقة بهم.