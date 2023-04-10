شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فى درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد .

ويتوقع أن يشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، مع محمود فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على محافظة البحر الأحمر ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة ، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على وسط وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة .