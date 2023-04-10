شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 222 حالة إشغال وتحرير 8 مخالفات بيئية فى حملة مسائية بشوارع الدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي بمحافظة الجيزة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وتحت غطاء أمني بقيادة اللواء إيهاب خلاف نائب مدير أمن الجيزة، واللواء هشام عبد الصمد مدير شرطة مرافق الجيزة، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة مرافق الدقي، ومباحث المرافق، حملة مسائية مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والكافيهات على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 222 إشغال للطريق العام وتحرير 8 مخالفات بيئية بعدم وضع سلة قمامه أمام المحلات التجارية، وكذا مراجعة تراخيص المحلات والأكشاك في خط سير الحملة مع التوعية لاشتراطات الترخيص لكل نشاط، وذلك بشارع التحرير ومنطقة شارع نادي الصيد وميدان الجمهورية.

ويُذكر أن حي الدقي شن مؤخرا حملة مسائية مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال والكافيهات على الطريق العام بشارع الثمار بجوار مسجد مصطفى محمود وشارع التحرير ومنطقة شارع سليمان جوهر وشارع السد العالي من ميدان الجلاء، أسفرت عن رفع 366 حالة إشغال بالطريق العام وتحرير 8 محاضر مخالفات بيئية لعدم وضع سلة قمامه أمام المحال التجارية.