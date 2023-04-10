شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يؤيدون تكثيف الصحة للقوافل الطبية للكشف على المواطنين بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان.