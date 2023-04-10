شكرا لقرائتكم خبر عن الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2023 باليوم والتاريخ.. شم النسيم الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.



ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023 ، كما يلى : ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023 ، كما يلى : إجازات شهر أبريل

- شم النسيم :

الاثنين 26 رمضان

الموافق 17 أبريل 2023

- عيد الفطر المبارك :

الجمعة غرة شوال

الموافق 21 أبريل 2023

- عيد تحرير سيناء:

الثلاثاء 5 شوال

الموافق 25 أبريل الموافق 2023





اجازات شهر مايو

- عيد العمال :

الاثنين 11 شوال

الموافق 1 مايو 2023





اجازات شهر يونيو

- وقفة عيد الأضحى المبارك:

الثلاثاء 9 ذو الحجة

الموافق 27 يونيه 2023

- عيد الأضحى المبارك:

الأربعاء 10 ذو الحجة

الموافق 28 يونيه 2023

- ثورة 30 يوينو:

الجمعة 12 ذو الحجة

الموافق 30 يونيه 2023





اجازات شهر يوليو

- رأس السنة الهجرية

الأربعاء 19 يوليو

- ثورة 23 يوليو :

الأحد 23 يوليو





اجازات شهر سبتمبر

- المولد النبوى الشريف :

الأربعاء 27 سبتمبر





اجازات شهر أكتوبر

- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" :

الجمعة 6 أكتوبر