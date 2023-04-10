شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت فى بيتك.. استعلم وادفع فاتورة المياه أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثيرون خلال شهر رمضان الكريم إلى الاستعلام عن قيمة فواتير المياه الشهرية ودفع قيمتها "أون لاين" من خلال الموبايل دون الحاجة للتوجه إلى مقر شركات المياه والصرف الصحي في المحافظات.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى الاستعلام عن فواتير المياه، القيام بذلك الأمر من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، واتباع الخطوات التالية:

1-الضغط على خيار "خدمات تهمك".

2-الضغط على خيار "احسب فاتورتك".

3-قم بعد ذلك بملء البيانات المطلوبة بالصفحة والمخصصة للاستعلام وتشمل (المحافظة - نوع النشاط - القراءة الحالية - القراءة السابقة - عدد وحدات العقار - حالة الصرف الصحي).

وأشارت "الشركة" إلى إمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال تطبيق "قراءتى" الذي أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإتاحة إمكانية تسجيل قراءة العداد للمستهلكين خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، وإضافة صورة العداد ما يضمن دقة القراءة، مشيرة إلى أنه يمكن استخدام التطبيق والاستعلام عن فاتورة المياه من خلال الخطوات التالية:

1-تحميل تطبيق "قراءتي" من خلال Google play مجانا.

2-إنشاء حساب جديد من خلال إدخال بيانات العميل، والتي تشمل اسم المستخدم، واسم المشترك في الفاتورة، واختيار الشركة والفرع التابع له، وتسجيل الرقم القومي للعميل، ورقم الهاتف.

3-تعيين كلمة مرور مناسبة ومن ثم الضغط على أيقونة "إنشاء حساب".

4-تسجيل قراءة عداد المياه من خلال إدخال رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به.

5-الضغط على التقاط صورة وتصوير القراءة الموجودة بالعداد، ومن ثم الضغط على أيقونة "تسجيل" وإدخال القراءة في الخانة المخصصة لها، ومن ثم الضغط على أيقونة "تأكيد".

وفيما يتعلق بسداد فواتير استهلاك المياه إلكترونيًا، أكدت الشركة أنه يمكن للمواطنين سداد فواتير المياه في أي وقت على مدار اليوم من خلال تطبيق (HCWW 125) والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS، مشيرة إلى أن التطبيق يسهل على المستهلكين التواصل مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإرسال الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو الشكاوى المحاسبية والجودة إلى الشركة، وسداد فاتورة المياه "أونلاين".

وأوضحت "الشركة" خطوات سداد فاتورة استهلاك المياه إلكترونيا عبر تطبيق (HCWW 125) على النحو التالي:

1- تحميل تطبيق 125 مجانا على الهاتف المحمول.

2- إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

3- تحديد المستهلك للشركة التابع لها.

4- إدخال المستهلك لرقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه.

5- ستظهر قيمة الفاتورة، ويتاح للمستهلك سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.