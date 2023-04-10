شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: تحديث بيانات طلاب الدراسات العليا عبر "الواتس آب" مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، أن المجلس قرر تحديث بيانات الأطباء في مرحلة الدراسات العليا عبر الواتس آب مجاناً بدون أية رسوم، وذلك تيسيرا على الأطباء.

وأوضح الدكتور أحمد حسين أمين مساعد نقابة الأطباء، أن مجلس النقابة العامة للأطباء سبق وأن استحدث خانتا قيد جديدة لتوصيف الطبيب أو الطبيبة في مرحلة الدراسات العليا، وهما "الطبيب المقيم" و "متدرب الزمالة" ويلحق بخانة القيد التخصص الطبي الذي يقوم الطبيب بدراسته، موضحاً أن قبل هذا القرار كان الطبيب في مرحلة الدراسات العليا يقيد بنقابة الأطباء تحت مسمى " ممارس عام".

وأضاف أن مجلس النقابة العامة للأطباء تيسيرا على الأطباء قرر تلقي طلبات تحديث البيانات للأطباء في هذا الشأن عبر الواتس آب رقم: 01007226444 الخاص بقسم مركز المعلومات والحاسب الآلي بنقابة الأطباء، وعلى الطبيب إرسال بيان حالة أو إفادة رسمية مختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة عمله توضح بيانات الطبيب وتوصيفه المهني مع صورة " كارنيه نقابة الأطباء" الخاص به وطلب بتحديث بياناته على رقم الواتس آب، وسيتم تحديث بيانات الطبيب ونقابته الفرعية بسجلات قيد النقابة العامة للأطباء وذلك مجاناً بدون أية رسوم.

وأكد حسين، أن صحة البيانات مسؤول عنها الطبيب مرسل البيانات، وستقوم النقابة بشكل دوري من التحقق من البيانات الواردة إليها.