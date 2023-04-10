شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تنفي وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشبكة ( الإنترنت ) من إدعاءات حول وجود إنتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار المصدر أن ما نُشر مُعاد ومكرر ويأتى ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لإعادة نشر الأكاذيب المختلقة والأخبار القديمة حول الأوضاع بتلك المراكز فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة وفقدانها مصداقيتها أمام الرأى العام .