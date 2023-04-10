"النقل" تعلن أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق..التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات، حيث تتميز الاشتراكات بنسب خصم عالية تصل لـ 55% على الاشتراك.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع