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"النقل" تعلن أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق..التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات، حيث تتميز الاشتراكات بنسب خصم عالية تصل لـ 55% على الاشتراك.

 

وفى النقاط التالية نسب الخصم وقيمة الاشتراك حسب عدد المحطات.

 

  • 9  محطات، مرحلة واحدة، سعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 185 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية. 
  • 16 محطة ، مرحلتين سعر التذكرة 7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيه وبنسبة 9% خصم إضافية 
  • 25  محطة، 3 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 270 جنية بواقع تكلفة تذكرة 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنية وبنسبة 6% خصم إضافية. 
  •  اكبر من 25 محطة، 4 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 360 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 6.0 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 1000 جنيه وبنسبة 7% خصم إضافية ). 

 

اشتراكات المترو السنوية:

  • اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيه. 
  • اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيه. 
  • يضاف لأسعار الاشتراكات التالي ( سعر إستمارة 5 جنيه الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - سعر استمارة 10 جنيه الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - مبلغ 25 جنيه عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات). 
  • المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية) .

 


أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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