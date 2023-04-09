شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة للمواطنين.. إزالة الإشغالات بشوارع العامل الأول وطلعت حرب فى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي شمال بتكثيف حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات وإزالتها فى الحال وعدم التهاون حيال المخالفين؛ لتحقيق الانضباط وتسهيل حركة سير المواطنين.

وفي هذا الإطار، شن حي شمال قطاع إمبابة حملة لرفع الإشغالات بشوارع العامل الأول وطلعت حرب؛ استجابة لشكاوى المواطنين، أسفرت عن رفع الإشغالات الثابتة والمتحركة ومصادرة المخالفات، وكذا إزالة منشآت مخالفة خلف بلوك 8 ش محمد حجازى واتخاذ الإجراء القانونى حيالها، وذلك تحت إشراف أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات.

جدير بالذكر أن حي الدقي شن مؤخرا حملة مسائية مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والكافيهات على الطريق العام، أسفرت عن رفع 366 حالة إشغال بالطريق العام وتحرير 8 محاضر مخالفات بيئية لعدم وضع سلة قمامه أمام المحال التجارية.