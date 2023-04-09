شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تقتصر تلقى تهانى عيد القيامة خلال القداس فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيان حول تهانى عيد القيامة المجيد حيث ذكرت فيه الآتى:

نسعد ونعتز بمشاركتكم للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ومراعاةً لصوم شهر رمضان الكريم، يقتصر تلقي تهاني العيد على استقبال المهنئين خلال القداس مساء يوم السبت 15 أبريل 2023 في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ورسائل sms، وبرقيات التهنئة، والاتصالات التليفونية.

واختتمت الكنيسة بيانا "شاكرين محبتكم ومشاعركم الصادقة".