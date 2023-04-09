شكرا لقرائتكم خبر عن "أمطار غزيرة".. الأرصاد تُحذر من موجة تقلبات جوية ذروتها الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة الإسكندرية تشهد اليوم الأحد، فرصا لتساقط أمطار، لكنها خفيفة لمتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتوقعت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نشهد أمطارا خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية تكون متوسطة لغزيرة أحيانًا يوم الثلاثاء، ونشهد اعتبارًا من الغد وحتى نهاية الأسبوع الجاري انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وتكون ذروة الانخفاضات الأربعاء المقبل، لنشعر بأجواء مائلة للبرودة ليلًا، ويكون هناك فارق كبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، محذرة من ارتداء الملابس الصيفية خلال هذه الفترة وألا نرتدي الملابس قبل بداية شهر مايو، مناشدة بارتداء الملابس الخريفية خلال فترات النهار مع اصطحاب جاكت حال الخروج ليلًا.

ونوهت بأننا نشهد أمطار متوسطة ورعدية على البحر الأحمر ومدن القناة غدًا قد تصل لحد السيول بسيناء وخليج السويس وخليج العقبة، مع تساقط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط الرياح يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة أكثر، مع استمرار تساقط الأمطار حتى الخميس المقبل على أغلب محافظات الجمهورية لكنها تختلف من محافظة لأخرى.

ولفت إلى أننا نشهد استقرار نسبي فيما يتعلق بسقوط الأمطار اعتبارًا من الجمعة المقبلة، حيث تتلاشي فرص تساقط الأمطار الجمعة على كافة الأنحاء، ونشهد استقرار في الأحوال الجوية، مع استمرار التقلبات في درجات الحرارة حتى نهاية شهر إبريل.