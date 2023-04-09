شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستمع للأفراد والمواطنين وينصح الضباط بقسم شرطة مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة إكسترا نيوز، فيديو يعرض إفطار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ضباط وأفراد أمن قسم شرطة مدينة نصر، ودخوله في نقاش مع العاملين والمواطنين المتواجدين داخل القسم.

وقال أحد المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت الإفطار: "أنا مبسوط جدا وهتصور مع حضرتك بعد الفطار"، ليرد الرئيس السيسي بالموافقة قائلا: "هنتصور"، ليتابع المواطن عن سر تواجده في القسم: "أنا دكتور صيدلي.. وجاي القسم أعمل محضر علشان العربية بتاعتي نزلت لقيتها مكسورة، وعايز أعمل محضر علشان شركة التأمين كإجراء روتيني، ولو أعرف كده كنت كسرتها أنا وجيت علشان أقابل حضرتك".

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاطلاع على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها داخل القسم، وخاصة نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة من داخل قسم شرطة مدينة نصر.

وقال أحد الضباط للرئيس السيسي: "إحنا قد المسئولية وبنطمن سيادتك على الحالة العامة، والناس حاسه فعلا إن الأمن عودته قوية وبيحقق توجيهات سيادتك وتوجيهات وزارة الداخلية".

وقال آخر: "بنستمر في أعمالنا يا فندم، وحضرتك قدوة لنا وبإذن الله هننتهج نفس النهج وزي ما سيادتك قلت ساعات العمل والضغط بتخلينا ننسى إننا نهتم بصحتنا، وهنحاول بإذن الله نستقطع أي وقت في اليوم لممارسة أي رياضة حتى لو نص ساعة في اليوم".

وقال الرئيس السيسي للضابط: "أنت لو اتمشيت من المكتب لغاية البوابة تبص على البوابة تتطمن على الأولاد، لو 10 مرات في اليوم يعني 50 متر في 10 يعني 500 متر"، ووجهت إحدى الضابطات الشكر للرئيس قائلة: "بشكر حضرتك إنك منحتنا الفرصة كي ندخل كلية الشرطة بأعداد كبيرة هذا العام، وحضرتك منحت الفرصة لطالبات كلية الحقوق لدخول الشرطة أكثر من أي سنة، وهذه فرصة كبيرة كي نؤدي دورنا ونحاول نكون على قد المسئولية في الوظيفة إن شاء الله".

والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورا تذكارية مع المتواجدين بالقسم من المواطنين والضباط وأفراد الأمن، في ختام زيارته لقسم شرطة مدينة نصر.