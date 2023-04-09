شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطلب رؤية الوجبات الخاصة بالنزلاء فى قسم أول مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة إكسترا نيوز، الفيديو الكامل لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قسم شرطة مدينة نصر أول وقت أذان المغرب، حيث اطمأن على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين.

ودخل الرئيس السيسي في حوارا مع الضباط وأفراد الأمن المتواجدين داخل قسم مدينة نصر، وقالت له ضابطة: "حضرتك أنا ضابط حقوق الإنسان بديوان القسم، أنا دوري أستقبل وأرصد الحالات الإنسانية المترددة على القسم من كبار السن وذوي الهمم، ويتم تقديم المساعدة اللازمة لهم لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم أثناء تواجدهم بالقسم".

وقال أحد الضباط بالقسم للرئيس عبد الفتاح السيسي: أنا المختص عن عرض النزلاء على النيابات والمحاكم المختصة والمسئول عن صرف الوجبات الغذائية المقررة لهم"، وداعب الرئيس الضابط قائلا: "الوجبات ممكن نشوفها ولا خلاص وزعتوها؟".

ودخل الرئيس في حوار مع أحد أمناء الشرطة بالقسم، حيث قال له الرئيس: "عايز أسمع منك"، ليرد الأمين: "أنا بقالي 25 سنة في الخدمة، وخدمت 10 سنين في السويس، و5 سنين في شمال سيناء، وأفضل خدمة ليا كانت في السويس، وأنا خدمت في شمال سيناء وكنت لسه شباب".