شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة "اختلافنا نعمة" لتوعية شباب المدارس والجامعات للحد من التنمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق السباح العالمي ومؤسس مبادرة نقدر لدعم الصحة النفسية لذوي الإعاقة عمر حجازي حملة تحت اسم "اختلافنا نعمة" و التي تهدف لتوعية الأجيال القادمة بأن الاختلاف سمه رزقنا بها الله لخلق نسيج مجتمعي متكامل مبني علي التفاهم و معرفة الآخر.

وتهدف الحملة إلى توعية الأطفال و الشباب بأهمية التفاهم والتعاطف والحد من التنمر، بما في ذلك ذوي الإعاقة، وتشجيعهم على احترام الاختلافات والتعايش مع الآخرين بشكل إيجابي يعزز من صحتهم النفسيه وتشمل المبادرة ندوات تثقيفية وورش عمل وأنشطة تفاعلية في المدارس و الجامعات و المجتمعات المحلية، كما تشمل الحملة محاضرات يقدمها نماذج ناجحة من ذوي الاحتياجات الخاصة عن الإعاقات وأنواعها ، وكيفية التعامل ومراعاة الذين يعانون منها للمساعدة في الحفاظ علي صحتهم النفسية.

ويتم تنظيم أنشطة تفاعلية، مثل الألعاب والأنشطة الفنية والحرفية، التي تساعد الأطفال و الشباب على فهم كيفية تعاملهم مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و توسع الادراك، حيث بدأت في العديد من المدارس و الجامعات.

و صرح عمر حجازي قائلاً: "نحن نسعى لتوعية المجتمع بدءًا من الاطفال و الشباب بأهمية تعاطفنا ودعمنا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيعهم على احترام الاختلافات والتعايش بشكل إيجابي دامج و خاصة بعد اهتمام الدولة بذوي الإعاقة، نطمح في الوصول لجميع مدارس و جامعات مصر ونأمل أن تساهم هذه المبادرة في خلق مجتمع أكثر اتساعاً واحترامًا للجميع".

وتلقت المبادرة دعمًا واسعًا من مؤسسات المجتمع المدنى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث عبر العديد منهم عن دعمهم وتأييدهم لهذه المبادرة الهامة التي تعزز التعايش والتفاعل الإيجابي بين الأفراد في المجتمع.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الوعي والتفاعل مع ذوي الإعاقة في المجتمع، وتشجيع الاحترام والتسامح تجاههم، ويأمل القائمون على المبادرة أن يحققوا أهدافهم في توعية الشباب و المجتمع بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وخلق مجتمع يسوده التعايش الإيجابي.



