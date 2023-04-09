شكرا لقرائتكم خبر عن موائد المصريين سباق الكرم والتكافل فى رمضان.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية تنفيذا للتكليفات الرئاسية بالموازنة الجديدة.. 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة للأنشطة الزراعية والصناعية.

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