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الرئيس السيسي يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة .

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم أول مدينة نصر (2)
الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر 

 

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم أول مدينة نصر (3)
الرئيس السيسى فى زيارة لقسم  مدينة نصر

 

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم أول مدينة نصر
الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر
الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر (1)
الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر 

 

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر (2)
الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر 

 

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر (3)
الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر 

 

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر (4)
الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر 

 

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر (5)
الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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