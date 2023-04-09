شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة .

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر

الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر