أخبار مصر.. غدا انخفاض بدرجات الحرارة وفرص أمطار قد تصل للسيول

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مُشددةً على استمرار استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بنفس الخطوات دون تغيير، والتي تتمثل في توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة بواسطة تقرير اللجنة الثلاثية، وفي حال موافقة اللجنة على العلاج على نفقة الدولة، يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على موقع المجالس الطبية المتخصصة، وتتمثل في "صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة التي قام بإجرائها، ثم يتم ربطها على موقع المجالس، دون تحميل أي مبالغ مالية"، مُناشدةً المواطنين في حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن " 105". تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد . غدا انخفاض بدرجات الحرارة وفرص أمطار قد تصل للسيول والعظمى بالقاهرة 26 درجة نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله ما توصل إليه البنك الدولي فيما يتعلق بحالة الاقتصاد العالمي ومقترحات مواجهة الأزمة العالمية؛ إذ سينخفض متوسط النمو العالمي لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 ليصل إلى 2.2% سنويًّا، وفي حالة الاقتصادات النامية، سيكون الانخفاض حادًّا بالقدر نفسه من 6% سنويًّا بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويًّا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد. ولتقليل حدة هذا المصير، يضع البنك الدولي عددًا من المقترحات تتمثل في: البنك الدولى يضع عدة سياسات لمواجهة انخفاض نمو الاقتصاد العالمى حتى 2030 عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة، ومجهودات الوزارة في متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات. الرى تعلن حالة الطوارئ لاستقبال موسم الصيف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 35 درجة، ليكون الطقس حار خلال ساعات النهار. تبدأ اليوم كنترولات الثانوية العامة 2023، تلقى طلبات الراغبين في العمل استعدادا للامتحانات، حيث يستمر قبول طلبات الأعضاء الجدد اليوم وغدا الاثنين، على أن يتم عقد مقابلات للمرشحين لاختيار أفضل العناصر المتقدمه، وتشمل القطاعات المتاح التقديم عليها قطاع القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة وقطاعات أخرى. كنترولات الثانوية العامة تتلقى طلبات الراغبين فى العمل استعدادا للامتحانات

أعلن اتحاد الكرة إقامة مباريات اليوم ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى، بتقنية الفيديو بعد توقف التقنية عن العمل فى المسابقة خلال الأيام الماضية.

مدبولى يتابع موقف توفير احتياجات السوق من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصوياالحكومة تنفى تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولةالأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وانخفاض ملحوظ يبدأ من غدعودة تقنية الـvar فى مباريات اليوم بالدورى المصرى