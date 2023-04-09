مسلسل "نور ورسالة النور" يسلط الضوء على الرحمة بالمخطئين

القاهرة - سامية سيد - ناقشت حلقة اليوم من مسلسل نور ورسالة النور، "الرحمة بالمخطئين"، لنتعلم منها كيف نتعامل برحمة ورفق مع من يخطئ كما أمرنا الدين ونساعده برفق ولين حتى يستطيع أن يتجاوز خطأه ويعود للطريق الصحيح. وقد عبرت الحلقة عن هذا المعنى من خلال منافسة علمية وثقافية بين مدرسة المستقبل ومدرسة الحرية، لكن كان الدرس الأهم منها كيف تكون أخلاق الفريق الواحد وتجاوز الخطأ الذى وقع فيه يوسف بل وتشجيع الفريق له لتعود ثقته بنفسه، القصة تعلمنا ايضا أن النجاح يأتى عندما نعمل كفريق واحد وليس كأفراد منعزلين، وكل هذا من صحيح الدين الإسلامى الحنيف، حلقة "الرحمة بالمخطئين".

ولاقت حلقات المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعى، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة فى وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم فى مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوى.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق فى 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطى، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمى للمنظمة، كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحى عبد الوهاب، وسامى مغاورى، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشى، ونفذته شركة أمبريلا إف إكس.