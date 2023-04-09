شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 23 مسجدًا الجمعة المقبل منها الجديد أو ما تم إحلاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 23 ) مسجدًا يوم الجمعة 14 / 4 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1077 ) مسجدًا، منها ( 871 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 206 ) مساجد صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

1. المعين البحري - الصفيحة

2. عمر بن الخطاب – حوض الجحادم – جهينة الشرقية

3. السلام – نجع هاشم عسيري – شمال دار السلام

4. الصفا والمروة – الصلعا – مركز سوهاج

5. الفتح – الرشايدة – مركز العسيرات

مديرية أوقاف الدقهلية

6. الكبير – عزبة البرعي – مركز أجا

مديرية أوقاف قنا

7. آل عمران – نجع عبد القادر- دشنا

مديرية أوقاف المنيا

8. مسجد عزبة يحى يونس – عزبة يونس العرين القبلي – دروة - ملوي

مديرية أوقاف الشرقية

9. الفتح – بنايف حانوت – كفر صقر

مديرية أوقاف الفيوم

10. السلام – البسيونية – مركز الفيوم

مديرية أوقاف البحيرة

11. محمد جويدة – قرية جويدة – مركز حوش عيسى

12. محمد حسن الفقي – العمرية – مركز دمنهور

13. كوم العلواني الغربي – البرنوجي – مركز دمنهور

ثانيًا: مساجد الصيانة:مديرية أوقاف بني سويف

1. المدارس – سدس – ببا

مديرية أوقاف المنوفية

2. سيد الجحش – فيشا - منوف

مديرية أوقاف سوهاج

3. سيدي أبو الحسن الشاذلي – السلاموني - أخميم

مديرية أوقاف البحيرة

4. النور المحمدي محطة 36 – قرية عين جالوت – مركز بدر

مديرية أوقاف قنا

5. العتيق – الحراجية - دشنا

6. الرحمن – بندر أبو تشت

مديرية أوقاف أسوان

7. نجع ونس الشرقي - دراو

مديرية أوقاف الدقهلية

8. الإخلاص - منية سندوب

مديرية أوقاف الغربية

9. عباد الرحمن – كفر ششتا – مركز زفتى

مديرية أوقاف المنيا

10. الميري – قرية نزلة البدرمان – دير مواس