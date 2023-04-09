شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ خالد الجندي: دعاة وأئمة الأوقاف يقومون بأعظم أداء برعاية الوزير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أعظم هدية وتكليف من الله تعالى لعباده هي عمارة المساجد، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالي طلب من اثنين من الأنبياء عمارة وتنظيف المساجد، وهو ما جاء فى قوله تعالى: " وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ".

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "شوف أعظم نعمة وهى تطهير وتعمير البيوت هذا ما يؤديه وزير الأوقاف والأئمة والعمال ومقيمى الشعائر، جيش كامل منضبط، نتمتع فى هذا البلد بعناصر شديدة الكفاءة والإخلاص، دول يقدموا أعلى درجة من الانضباط، والنظام فى وزارة الأوقاف، حالة دعوية، إلى الآن قاموا بواجبهم بأعظم أداء تحت رعاية وزير الأوقاف".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اقتبس بيت شعر من أشعار الفرزدق، مع استبدال كلمة "آبائي بكلمة أبنائى.. وذلك عقب لقائه أئمة الأوقاف استعدادا للاعتكاف، حيث قال: "أولئك أبنائي فجئني بمثلهم.. إذا جمعتنا يا جرير المجامع.

كما أشاد وزير الأوقاف بدور الواعظات قائلا: ‏واعظات الأوقاف صورة مشرفة للفكر الوسطي وهن شقائق الأئمة في عمارة بيوت الله ونشر صحيح الدين بفكر مستنير.

جاء ذلك عقب اجتماعه بأئمة المساجد الكبرى المشرفين على الاعتكاف بمساجد القاهرة الكبرى وبعض المديريات الإقليمية للتأكيد على البرنامج الدعوي للاعتكاف.