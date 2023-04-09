تعليم الجيزة تخصص خطوطا لإنتاج كعك العيد.. وتؤكد: بأيدى أبناء التعليم الفندقى

القاهرة - سامية سيد - وجه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليماته لمدارس التعليم الفندقى بتخصيص خطوط لإنتاج الكعك والبسكويت ومستلزمات عيد الفطر المبارك وخلافه، على أن يكون هذا الإنتاج بجودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطنين وتحت إشراف طبى واتباع جميع الإجراءات الصحية أثناء التعبئة والتغليف والإنتاج عن طريق شيف بمهارة عالية.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية الدقة، وفى إطار اهتمام ودعم الدولة بالتعليم الفنى لخلق جيل قادر على التنافسية فى كافة نواحى تخصصات التعليم الفنى والمساعدة فى خدمة البيئة المحيطة والمساهمة فى الحد من الغلاء، وبتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت رعاية أشرف سلومة مدير المديرية، وسمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتورة صفاء القزاز مدير عام إدارة التعليم الفنى بالمديرية.

وأضاف: "ظهرت اليوم باكورة إنتاج التعليم الفندقى بتعليم الجيزة، حيث تم تصنيع الكعك والبسكويت والغريبة والبيتى فور بأنواعها وذلك تحت إشراف إلهام صابر مدير إدارة التعليم الفندقى بالهرم، ونفين مدبولى وحسن سعيد وحسام محمود وأسامة المنياوى ومحمود الحسيني"، لافتا إلى أن يتم تسويق المنتجات بمنافذ البيع التابعة للإدارات التعليمية، والاهتمام بالتعبئة والتغليف حتى يتم التنافس مع كبرى شركات الحلويات المصنعة لذلك.