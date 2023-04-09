شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إعلام القاهرة: المتحدة تقدم قوالب مختلفة للدراما وتغيير فى الإنتاج والإخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة وسام نصار وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لديها تنوع كبير فى مسلسلات رمضان 2023 ، ما بين قوالب مختلفة للدراما وأهداف مختلفة تسعى الدراما لتحقيقها سواء كانت تاريخية أو دينية أو دراما ذات شق سياسى ومن أجل الثقافة ولدينا تغير فى عناصر الإنتاج والإخراج وعناصر التمثيل .

وأضافت الدكتورة وسام نصار فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن هناك تنوع كبير فى المسلسلات ووجوده جديدة تتيحه الشركة المتحدة فى دراما مسلسلات 2023 وفرصة للظهور على الساحة، مؤكدة أن الأعمال الدرامية للشركة المتحدة على مستوى جيد من الإنتاج بصرف عن النظر عن بعض أوجه النقد الموجه لبعض الأعمال وكان نقد فى الحلقات الأولى وتلاشى وحدث تغير فى رؤى الجمهور وأصبح لديه حرص على المتابعة والمشاهدة.