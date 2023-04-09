شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يحتفل مع كنيسة حدائق القبة بـ"أحد السعف" بحضور شيخ القسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، فى احتفال أحد السعف، بالكنيسة الإنجيلية بحدائق القبة، بمشاركة القس سليمان صادق، شيخ قسوس الكنائس الإنجيلية بمصر، والدكتور القس كمال يوسف، راعي الكنيسة، والقس سمير شكري، القس المساعد بالكنيسة، وبحضور شعب الكنيسة وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالقاهرة.

وخلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "كل عام وحضراتكم بخير، واليوم نتذكر دخول السيد المسيح الانتصاري إلى أورشليم، وكيف كان متواضعًا وبسيطًا، وكيف كانت اختيارات السيد المسيح روحية بامتياز، وكان لديه رؤية واضحة عندما توجه لدخول الهيكل وتطهيره، ولم يتوجه إلى قصر المستعمر الرومانى".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "العقيدة والنصوص المقدسة سمحة، والتجديد في فهم الكلمة ضرورة، ومساعدة الناس على فهم كلمة الله ضرورة مهمة أيضًا لإدراك الصورة الكلية؛ نصلي في هذه الأيام المباركة لأجل بلادنا الغالية مصر، والمصريين وسلام العالم".

والتقى رئيس الإنجيلية شعب الكنيسة الإنجيلية بحدائق القبة، وذلك بمبنى خدمات الكنيسة تحت التأسيس، ودار حوار مفتوح حول بعض القضايا اللاهوتية والعامة.



الأطفال يرتدون حد السعف



الدكتور أندريه زكى خلال الاحتفال



رئيس الطائفة الإنجيلية فى الاحتفالات