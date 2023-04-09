شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تسلم 50 كم بمسار القطار السريع لتركيب القضبان والأعمال الكهروميكانيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم تسليم القطاع الأول من جسر السكة بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع، في نطاق محطة العاصمة، لتحالف ( سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) بإجمالي طول 50 كم والذي يمتد من محطة العاصمة غربا حتى محطة محمد نجيب بطول 25 كم وشرقا باتجاه محطة السخنة بطول 25 كم).

وأضاف وزير النقل أنه تم البدء في تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيري ليبدأ بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع للشركة خاصة مع التقدم الكبير في جسر السكة بقطاعات المشروع المختلفة مثل (قطاع أكتوبر وقطاع العلمين/فوكة ) واللذان أصبحا جاهزين للتسليم لتحالف سيمنز كما.

ومشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وتقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية.

وتغطى منظومة القطار الكهربائي السريع أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) كما ستخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية )في مصر خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والاقصر واسوان وابوسمبل والبحر الاحمر ) وغيرها من الامكان السياحية الاخرى في مصر.

جدير بالذكر، ان شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري انشائها مكونة من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بآجمالي اطوال تصل الي 2250 كم ويبلغ طول الخط الاول العين السخنة / العلمين /مطروح 675كم.