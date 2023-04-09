شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية: 60٪ من الأمراض المعدية الناشئة المبلغ عنها عالميا مصدرها الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور فعاليات الإطلاق الرسمي "للإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027 " لجمهورية مصر العربية والذي تم تدشينه اليوم كخارطة طريق أطلقتها وزارة الصحة والسكان برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالتشارك مع وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة والسكان، د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ود. نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وممثلي الوزارات والهيئات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة والسفارات.

ويدعو نهج "الصحة الواحدة" إلى العمل المشترك بين قطاعات صحة الإنسان والحيوان والبيئة للتنبؤ بالتهديدات الصحية العالمية، التي لا تعرف الحدود الجغرافية بين الدول، والاستعداد مسبقا لمواجهتها.

وعقب الدكتور احمد طه على الحدث قائلا: ان معايير جودة الرعاية الصحية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف بالأساس الحفاظ على الصحة العامة وتقليل المخاطر التي يمكن منعها إلى أدنى مستوياتها وذلك عن طريق الجاهزية والاستعداد المسبق للمؤسسات الصحية الى جانب ضمان توافر المرونة الكافية في النظم الصحية والتكامل في عناصر الخدمة الصحية.

وتابع : تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 60٪ من الأمراض المعدية الناشئة التي يتم الإبلاغ عنها على مستوى العالم هي أمراض حيوانية المصدر، ويقدر البنك الدولي أن تكاليف الوقاية من الأوبئة، باتباع مبدأ الصحة الواحدة، تصل إلى 11.5 مليار دولار سنويًا، مما يجعلها أقل كلفة بشكل كبير مقارنة بتكلفة الاستجابة للأوبئة التي تبلغ حوالي 30 مليار دولار أمريكي في السنة

يذكر أن خطة العمل العالمية للصحة الواحدة تم إطلاقها عام 2022 بالشراكة بين منظمة الصحة العالمية، والفاو، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

شارك في إعداد الوثيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.