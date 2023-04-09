شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية: 60٪ من الأمراض المعدية الناشئة المبلغ عنها عالميا مصدرها الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر
وعقب الدكتور احمد طه على الحدث قائلا: ان معايير جودة الرعاية الصحية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف بالأساس الحفاظ على الصحة العامة وتقليل المخاطر التي يمكن منعها إلى أدنى مستوياتها وذلك عن طريق الجاهزية والاستعداد المسبق للمؤسسات الصحية الى جانب ضمان توافر المرونة الكافية في النظم الصحية والتكامل في عناصر الخدمة الصحية.
وتابع : تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 60٪ من الأمراض المعدية الناشئة التي يتم الإبلاغ عنها على مستوى العالم هي أمراض حيوانية المصدر، ويقدر البنك الدولي أن تكاليف الوقاية من الأوبئة، باتباع مبدأ الصحة الواحدة، تصل إلى 11.5 مليار دولار سنويًا، مما يجعلها أقل كلفة بشكل كبير مقارنة بتكلفة الاستجابة للأوبئة التي تبلغ حوالي 30 مليار دولار أمريكي في السنة
يذكر أن خطة العمل العالمية للصحة الواحدة تم إطلاقها عام 2022 بالشراكة بين منظمة الصحة العالمية، والفاو، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
شارك في إعداد الوثيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.