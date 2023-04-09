شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستشهد ببيت شعر للفرزدق تحية للأئمة عقب اجتماعه بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتبس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بيت شعر من أشعار الفرزدق، مع استبدال كلمة "آبائي بكلمة أبنائى.. وذلك عقب لقائه أئمة الأوقاف استعدادا للاعتكاف، حيث قال: "أولئك أبنائي فجئني بمثلهم.. إذا جمعتنا يا جرير المجامع.

كما أشاد وزير الأوقاف بدور الواعظات قائلا: ‏واعظات الأوقاف صورة مشرفة للفكر الوسطي وهن شقائق الأئمة في عمارة بيوت الله ونشر صحيح الدين بفكر مستنير.

جاء ذلك عقب اجتماعه بأئمة المساجد الكبرى المشرفين على الاعتكاف بمساجد القاهرة الكبرى وبعض المديريات الإقليمية للتأكيد على البرنامج الدعوي للاعتكاف.

الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف اعلنت فتح باب التقدم للحصول على منحة الماجستير المجانية للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بشرط ألا يكون قد أحيل المتقدم للتحقيق وتم معاقبته بأي لون من ألوان العقوبة في الفترة من 1 يناير 2021 حتى تاريخه، وأن يكون تقرير كفاءته ممتازا آخر عامين.

وألا يزيد سن المتقدم عن خمسة وأربعين عامًا في تاريخ نشر هذا الإعلان ، وأن يجتاز الاختبار المقرر لذلك، علما بأن المنح المتاحة للماجستير هذا العام تزيد على ثلاثمائة منحة.

فعلى الراغبين في الحصول على ذلك التقدم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenBGa8hnnZjHGNaAOE-2SB0HemIS5OlN4bAsYqcsvNyZBzLg/viewform?usp=sf_link