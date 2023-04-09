شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى سودانى: العلاقات بين مصر والسودان تاريخية ومصيرنا مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي السوداني عادل عوض أن العلاقات المشتركة بين مصر والسودان هي علاقة دم ومصاهرة ونسب، مشيرا إلى المصير المشترك بين البلدين في عدد من القضايا، حيث يظل الوجدان المصري السوداني واحد رغم الحدود السياسية الفاصلة بين البلدين.

وأشار الكاتب السوداني في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن القاهرة والخرطوم عدوهما مشترك والعلاقات بينهما تمثلان "جسد واحد" لن يستطع أحد أن يؤثر على العلاقات، مضيفا "نحن مطمئنون تماما أن العلاقات التاريخية بين مصر والسودان لن يستطع استهدافها."

وأوضح أن مصر والسودان تربطهما علاقات تاريخية ومشتركة وترفض الخرطوم أي محاولات لبث الفتنة من أطراف خارجية تسعى للوقيعة بين البلدين، مشددا على أن العلاقات بين الخرطوم والقاهرة قوية ومتينة ولن يتمكن أحد من تعكير صفوها، على حد قوله.

وتواجه مصر والسودان عدد من التحديات المشتركة في الأزمة "الروسية - الأوكرانية" التي دفعت دول القارة الإفريقية بشكل عام والسودان بشكل خاص للتعاون مع مصر في قضايا الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

لعبت دورًا مهمًا في تنظيم حوارات سياسية بين التيارات والأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السوداني، وذلك أملا في عبور المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد والدفع نحو إجراء الانتخابات التي ستساهم بشكل كبير في استقرار السودان وتقوية مؤسساته الوطنية.