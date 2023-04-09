شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة تستعد لموسم حصاد القمح فى جميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعدادات قطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية، من خلال معداته وآلاته لموسم حصاد القمح على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جهته، قال الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، إنه تم إجراء كافة عمليات الصيانة اللازمة لجميع الآلات بمحطات الزراعة الآلية والميكنة الزراعية، لضمان استعداداتها لموسم حصاد محصول القمح، فضلا عن تقديم الدعم للمزارعين والجمعيات الزراعية، فضلا عن المساهمة في عمليات الحصاد في المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة، خاصة في الفرافرة والمنيا وتوشكى.

وأشار الأشقر إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تقديم جميع أشكال الدعم للمزارعين، فضلا عن نشر وتوعية المزارعين، بأهمية استخدام الميكنة الزراعية والزراعة الآلية، في كافة المراحل، بداية من تجهيز التربة وحتى الحصاد.

وأضاف أن استخدام الميكنة الزراعية يسهم في تقليل الهدر والفاقد في الحصاد، فضلا عن أنه يوفر الوقت والمجهود وخفض كافة التكاليف.

وأوضح رئيس قطاع الزراعة الآلية، أن اتجاه المزارعين إلى استخدام الميكنة الزراعية يسهم في زيادة دخولهم، من خلال خفض تكاليف الإنتاج وضمان إنتاجية عالية، حيث الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، في حال اتباع الميكنة الزراعية من بداية تجهيز وتسوية التربة، حيث تساهم ايضا في تقليل الفاقد من البذور، والاسمدة، وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي والتي يتم توجيهها بشكل سليم باستخدام الميكنة.