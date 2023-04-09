شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقليل استهلاك الملح يمكن من تفادى 2.5 مليون حالة وفاة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن تفادى وفاه 2.5 مليون حالة حول العالم سنويًا بتقليل استهلاك الملح في الطعام.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يكفي استعمال أقل من 5 جرامات من الملح يوميًا، للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم .

وأضافت أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائى وتراكمى)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة التي تسببها الأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة من خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابعت: أن العلاج يصرف بالمجان للمواطنين الذين يتم اكتشاف إصابتهم بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) وذلك فى الوحدات الصحية أو فى المستشفيات، وفقاً للحالة الصحية للمريض، بما يساهم فى خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الإرشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتى تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحة أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تقوم بوضع الأدلة الإرشادية، كما تعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.