شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل للأمم المتحدة فى التوصل لتسوية لأزمة سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون".

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال استهدف التشاور والتنسيق مع المبعوث الأممي بشأن الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسي، حيث أكد شكري على دعم مصر الكامل لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سورية اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك في ظل الأولوية الكبيرة التي توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار سوريا الشقيقة وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الاتصال تناول أيضاً سبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، مؤكداً حرص مصر المستمر على الإسهام بقوة في جهود تخفيف تلك المعاناة. وقد اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة، حيث أبدى المبعوث الأممي كامل تقديره لدور مصر ودعمها المستمر للأمم المتحدة في سبيل حلحلة الأزمة السورية.