شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 20 مسجدا للاعتكاف بشمال سيناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء تخصيص 20 مسجدا للاعتكاف خلال شهر رمضان تقع بنطاق أحياء مدينة العريش ومدينة بئر العبد ورمانة والشيخ زويد والجورة والحسنة ونخل.

والمساجد هى: "مسجد مجمع النصر، وسط العريش بإدارة شرق العريش، المشرف الشيخ محمد سلیمان عزام راشد إمام وخطيب، ومسجد الرفاعى بميدان الرفاعى المشرف الشيخ إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم إمام وخطيب، ومسجد أم القرى بشارع شكرى القوتلى إدارة شرق العريش، المشرف الشيخ سعد عمر سعيد إمام وخطيب، ومسجد القرمانى بحى بركة حليمه إدارة شرق العريش، المشرف الشيخ أحمد السيد اسماعيل ابراهيم إمام وخطيب، ومسجد السلام بحى أبى صقل إدارة شرق العريش المشرف الشيخ محمد لطفى محمد السيد إمام وخطيب".

ومسجد أبو فراس بحى الريسة إدارة شرق العريش، المشرف الشيخ صلاح حسينى ابراهيم إمام وخطيب، والمجمع الإسلامى بحى المساعيد إدارة غرب العريش، المشرف الشيخ محمد الكيلانى محمد عبد العال إمام وخطيب، ومسجد أبو بكر الصديق بالفواخرية إدارة غرب العريش، المشرف جلال خميس أبو مسلم، إمام وخطيب، ومسجد عمر بن العاص بحى المساعيد إدارة غرب العريش، المشرف الشيخ عبد الرحمن ابراهيم عبد السلام إمام وخطيب، ومسجد السلام بحى المساعيد إدارة غرب العريش، المشرف الشيخ عبد السلام جابر عبد السلام إمام وخطيب.

وفى مركز بئر العبد مسجد المحطة ببئر العبد، المشرف الشيخ محمد عبد ربة إسماعيل إمام وخطيب، ومسجد الفاروق بحى المرازقة، المشرف الشيخ محمود أحمد فؤاد إمام وخطيب، ومسجد آل عمار برمانة، المشرف الشيخ عبد الناصر خليل ابراهيم إمام وخطيب، والمسجد الكبير ببالوظه برمانة، المشرف الشيخ محمد بيومى جودة بيومى إمام وخطيب.

وفى مركز الشيخ زويد، مسجد الكوثر بحى الكوثر مدينة الشيخ زويد، المشرف الشيخ صبرى مصطفى مصطفى إمام وخطيب، ومسجد قباء بمدينة الشيخ زويد، المشرف الشيخ عبد العزيز عبد الغنى عبد العزيز السيد إمام وخطيب، ومسجد قباء بقرية الجورة، المشرف الشيخ عبد الغنى عبد العزيز إمام وخطيب.

وفى مدينة نخل المسجد الكبير بمدينة نخل، المشرف الشيخ أحمد السيد حسين، إمام وخطيب، وفى مركز الحسنة، مسجد الرحمن بالحسنة المشرف الشيخ محمد شبانه إمام وخطيب، ومسجد القسيمة بقرية المنبطح المشرف الشيخ أحمد محمد عبد السلام عبد الحليم إمام وخطيب.