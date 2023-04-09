شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ خالد الجمل يكشف أهم مفاجآت مسلسل رسالة الإمام بالحلقة السابعة عشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامى والخطيب بالأوقاف، إن الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "رسائل الإمام"، شهدت تناولت قوة القانون وسيادته.. وتراثنا الفقهي الصحيح وضمانته.. اليوم فى رسائل الإمام الشافعي.
وفيما يلي خلاصة رسائل الإمام الشافعي السابعة عشر:
١- الرسالة: "إتباع إجماع المؤمنين فرضا لازما بدليل من القرآن والسنة"
- الخلاصة: (الإجماع هو ما يقره جموع المؤمنون - بضوابط تحديد معيار من يؤخذ بإجماعهم)
٢- الرسالة: "لزوم الإجماع هنا هو أن تلزم جماعة المؤمنون بعضها بعضا في التحليل والتحريم قولا وعملا"
الخلاصة: (قد يكون القانون واتباع أحكامه شكلا حديثا للإجماع في عصرنا الحالي)
٣- الرسالة: الشافعي قائلا لتلميذه يوسف: "ما نفع علم إذا لم يتم تدوينه جيدا ونقله للأجيال القادمة؟ إنه التدوين يا يوسف..! "
الخلاصة: (تراثنا الفقهى ثابت مضمون .. ضمنه تدوينه وحفظه بين التلاميذ وبين أوراق الكتب ونقله جيلا بعد جيل).