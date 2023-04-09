شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ خالد الجمل يكشف أهم مفاجآت مسلسل رسالة الإمام بالحلقة السابعة عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامى والخطيب بالأوقاف، إن الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "رسائل الإمام"، شهدت تناولت قوة القانون وسيادته.. وتراثنا الفقهي الصحيح وضمانته.. اليوم فى رسائل الإمام الشافعي.