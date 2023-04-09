شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس بـ"إعلام القاهرة": مسلسل جت سليمة أشبه بألف ليلة وليلة والمتحدة تقدمه بشكل عصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منة حسين مدرس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم تنوعا متميزا فى رمضان 2023، موضحة أن مسلسل جت سليمة وحلقاته الأولى تؤكد أنه أشبه بقصص وحكايات ألف ليلة وليلة، ولكن بشكل عصرى ومختلف يتماشى مع متطلبات وأذواق الشباب والجمهور.

وأضافت الدكتورة منه حسين فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم يؤكد أنها وجه لفوازير رمضان وهو ما نفتقده منذ أيام فوازير نيلى وشيريهان ويؤكد أن مصر تستطيع أن تعود مرة أخرى بفوزاير رمضان التي كانت تميز دراما شهر رمضان فى مصر عن الوطن العربى، متابعة" لابد من استغلال موهبة الفنانة دنيا سمير غانم لاستعادة فوازير رمضان .

قالت الدكتورة منة حسين، أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مسلسلات رمضان 2023 أفضل بكثير من المراحل السابقة وذلك لتناول أكثر من قصة بدلا من تناول قضية اجتماعية معينة واحدة وأصبح لدينا مسلسلات تاريخية وأطفال ووثائقى وكلها دراما جاذبة ومهمة.

وأضافت الدكتورة منه حسين فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن فكرة انتاج مسلسلات الـ30 حلقة ليس هى الانجح خاصةً وإنها كانت تشهد مط وتطويل غير مبرر ولكن المتحدة الان تقدم قوالب درامية فى شكل 15 حلقة، وهى خطوة جيدة تناسب التنوع فى المضمون والتنوع فى قصة المسلسل نفسه، وتحقق التنوع الذى يتناسب مع تفضيلات الجمهور.