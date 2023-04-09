شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن الرخصة الذهبية.. اعرف محافظات المرحلة الأولى لمشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نرصد خريطة المحافظات التى سيتم إطلاق التجربة فيها، وإقامة مشروعات لإنتاج الطاقة من المخلفات، تنفذها 8 شركات مصرية، بما يوفر عائدا ماديا ويتيح مصدر جديد للطاقة، ويساهم في تنفيذ نوع من المشروعات تابعة للرخصة الذهبية في إطار التحول الأخضر للدولة.
تضم هذه الخريطة التى سيتم تنفيذ المشروعات فى المرحلة الأولى كلا من محافظة الجيزة بالمنطقة الصناعية فى أبو رواش، ومحافظة الغربية، ومحافظة الإسكندرية بمنطقة مرغم، ومحافظة الفيوم فى مركز إطسا، ومحافظة البحيرة فى منطقة مدينة ابو المطامير، وفى محافظة دمياط بمنطقة أبو جريدة ، وفى محافظة المنوفية بمدينة اشمون ، وفى محافظة الشرقية فى مركز ومدينة الحسنية.
جدير بالذكر أن مشروعات تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية، نموذجا لمشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، التى تحقق البعد البيئي بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات، لمعالجة الاضرار البيئية والانبعاثات، بالإضافة إلى تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، بما يخفف الضغط عليها ويساعد على استدامتها لفترات أطول، وفي الوقت ذاته يحقق المشروع عائدا اقتصاديا واجتماعيا بإتاحة انتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على شبكة الكهرباء.