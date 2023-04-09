ضمن الرخصة الذهبية.. اعرف محافظات المرحلة الأولى لمشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات

القاهرة - سامية سيد - التوجه نحو استخدام المخلفات كمصدر للطاقة، يعد أحد المشروعات القومية التي تشارك فيها وزارة البيئة بالتعاون مع العديد من الجهات وإتاحة حزمة من الحوافز والضمانات لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات ومشروعات إنتاج الطاقة منها، حيث يعد التركيز على الشركات المصرية في تنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، من أجل توطين التكنولوجيا ودعم الشركات الوطنية هو أحد مؤشرات هذه المنظومة الجديدة التى تسعى الدولة لتطبيقها فى محافظات مصر على مرحلتين الأولى منها تضم 8 محافظات.

خلال هذا التقرير نرصد خريطة المحافظات التى سيتم إطلاق التجربة فيها، وإقامة مشروعات لإنتاج الطاقة من المخلفات، تنفذها 8 شركات مصرية، بما يوفر عائدا ماديا ويتيح مصدر جديد للطاقة، ويساهم في تنفيذ نوع من المشروعات تابعة للرخصة الذهبية في إطار التحول الأخضر للدولة.